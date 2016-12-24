В Саранске задержали предпринимателя, пытавшегося дать взятку судебному приставу

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 35-летнего индивидуального предпринимателя, уроженца одной из стран СНГ, причастного к покушению на дачу взятки должностному лицу.

По данным следствия, днем 1 октября в Саранске мужчина пытался передать взятку в размере 100 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю регионального УФССП. Деньги предназначались за прекращение ранее возбужденных в отношении него административных правонарушений.

Всего по фигуранту велось 45 исполнительных производств за нарушения правил дорожного движения и невыполнение обязанностей, связанных с осуществлением миграционного учета.

Преступные действия подозреваемого не были доведены до конца в связи с тем, что сотрудник Службы судебных приставов от получения денег отказался, предпринимателя на месте задержали сотрудники УФСБ по РМ с поличным.

Следователями СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.