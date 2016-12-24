Правительство России выделяет Мордовии свыше 89 миллионов рублей на реконструкцию коммунальных сетей

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Правительство России выделяет свыше 89 миллионов рублей на реконструкцию одной нитки напорного канализационного коллектора № 4 (протяженностью 2700 м/п) в столице Мордовии. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Как отмечается, финансирование из резервного фонда Правительства позволит завершить реконструкцию коллектора до конца 2024 года - с опережением запланированных сроков. Это значительно улучшит работу систем водоотведения и канализации.
Работы по реконструкции коллектора ведутся в рамках федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)», а также программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022–2026 годы.
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