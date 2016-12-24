В Мордовии 16 бойцов ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий

Торжественная церемония вручения ветеранских удостоверений прошла 3 октября в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».



«Сердечно поздравляю вас с таким знаменательным событием, - сказал руководитель филиала Алексей Герасименко. - С этого момента вы становитесь на полноправное сопровождение фонда. Наши сотрудники помогут получить положенные выплаты и льготы, высшее образование и трудоустроиться, пройти диспансеризацию и получить санаторно-курортное лечение, при необходимости оформить инвалидность, получить протезы, адаптировать жилье и многое другое. Отныне фонд «Защитники Отечества» - ваш дом. Добро пожаловать в дружную семью ветеранов СВО!»



От лица региональной Ассоциации ветеранов спецоперации демобилизованных бойцов поздравил Георгий Бабаджанов и боец ЧВК «Вагнер» Виталий Козеняшев. «Настал тот день, когда вас официально признали ветеранами. Большую помощь в этом оказал фонд «Защитники Отечества». Братья! Мы все знаем, каково было там, за ленточкой. Но пора возвращаться. Здесь, в мирной жизни, так хорошо! Удачи вам!»



С ответным словом выступил боец ЧВК «Вагнер» Азат Сайфетденов. «Очень волнительный и знаменательный день. Большое спасибо фонду и моим социальным координаторам за поддержку и участие в моей жизни. Меня переполняют эмоции, я счастлив».