В Саранске федеральный эксперт расскажет предпринимателям, как избежать ошибок при ведении бизнеса

В Саранске 7 октября городская Администрация совместно с Центром «Мой бизнес» организует для предпринимателей семинар «Основные ошибки в продажах».

Спикером на мероприятии выступит федеральный эксперт Нармина Борисова - кандидат экономических наук, доцент факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им.Плеханова, основатель Школы карьерного консультирования «Мыслить и действовать».

На семинаре будут разобраны основные ошибки предпринимателей при ведении бизнеса, представлены способы и схемы их устранения. Участники узнают, как защитить себя и свою организацию от просчетов мышления.

Семинар пройдет в Историческом зале Администрации Саранска (ул. Советская, д.30 ). Начало в 11.00.



Как отмечается в информации мэрии, в случае принятия решения об участии в семинаре необходимо направить свои реквизиты (Ф.И.О. и должность участника, наименование ИП/ЮЛ, e-mail) в Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации города на адрес электронной почты: saransk-uprp@e-mordovia.ru или сообщить по номеру телефона: 24-02-74.