Учителя из Мордовии участвуют в IV Всероссийском форуме классных руководителей

В Москве стартовал IV Всероссийский форум классных руководителей, который продлится до 5 октября. Он проводится ежегодно Министерством просвещения РФ по поручению Президента России.

В этом году на участие в форуме поступило больше 40 тыс. заявок со всех регионов страны. Однако сложный конкурсный отбор прошли только 1 000 классных руководителей и кураторов групп СПО.

Мордовию на ФКР представляют 5 учителей: Анастасия Байбикова, Екатерина Чугунова и Татьяна Чапурина из саранского Центра образования №15 «Высота», Дарья Агафонова из Поселковской школы №2 Атяшевского района и Анна Малькина из саранского лицея №7.

В течение трех дней они будут делиться с коллегами опытом и лучшими практиками. Главными темами в этом году стали взаимоотношения в педагогическом коллективе, безопасность учеников и учителей, воспитание ценностями, а также инструменты и подходы к профориентации.