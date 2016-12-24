В Темниковском районе Мордовии завершена рекультивация несанкционированной свалки

В рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Мордовии ведется рекультивация несанкционированных свалок. Так, летом этого года досрочно закончены работы в Темниковском районе.

Свалка твердых бытовых отходов занимала 2,5 гектара с накопленным объемом свалочных масс более 25 тыс. кубометров. Такое соседство влияло на качество жизни жителей района.

Во время технического этапа были выполнены работы по устройству противофильтрационного экрана, послойно уложены бентонитовые и 3D маты. Следующим этапом стал биологический, он включает в себя озеленение территории и создание условий для естественного восстановления экосистемы.

«Работы начались год назад и завершились досрочно, что существенно улучшило экологическую обстановку для 6,5 тысяч местных жителей», - отметил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин.

Напомним, что в 2023 году по нацпроекту «Экология» также завершена масштабная рекультивация мусорного полигона в Ковылкинском районе. Там было накоплено более 52 тыс. тонн отходов на площади 3,8 га. В результате качество жизни улучшилось более чем для 22 тысяч человек.