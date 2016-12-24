Мама-предприниматель рассказала, как планирует развивать свой бизнес в Мордовии благодаря господдержке

Недавно в Саранске подвели итоги большой образовательной программы «Мама-предприниматель», реализованной при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии и Центра «Мой бизнес». Напомним, что ежегодное мероприятие проходит благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Более сорока мам представили свои проекты, из которых экспертное жюри выбрало наиболее перспективный. Главного приза удостоена Ирина Тябина из Саранска - иллюстратор, автор туристической сувенирной продукции.

Молодая мама второй раз участвовала в конкурсе. Если в 2023 году она заняла третье место, то в этом выиграла грант в размере 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе в Москве, побороться за главный приз – 1 млн. рублей.

По словам Ирины, Мордовия славится богатейшим историко-культурным и духовным наследием.

«В республике активно развивается туризм и индустрия гостеприимства, однако сувенирной продукции явно недостаточно, — говорит мама-предприниматель. – Многие туристы, побывав в известных местах Мордовии: Теризморге, Паракино, старинных монастырях, Сафари-парке «Кречет», природных заповедниках, театрах, не могли приобрести разнообразную сувенирную продукцию. А если немногочисленная сувенирка и была в наличии, то цена на нее «кусалась».

Ирина создала коллекцию по доступной цене. Туристы с удовольствием увозят с собой на память открытки с видами Мордовии, стикер-паки, брелоки, зонты, сумки-шоперы, карандаши, ручки, календари, магнитики и прочие милые сердцу приятные мелочи.

«В моих планах создать новую коллекцию иллюстраций, объединяющую популярные туристические объекты, у которых не хватает сувенирной продукции, - рассказывает о планах девушка. - Вторая часть проекта коснется расширения ассортимента товарной линейки. Иллюстрации с видами туристических объектов можно нанести на любой носитель. К примеру, до нового года планирую выпустить деревянные пазлы, елочные игрушки, магниты с матрешками и лисой - символом Саранска. Надеюсь, мой проект поможет развитию туристической отрасли и сделает республику более узнаваемой».

Подробнее о мерах государственной поддержки бизнеса можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.