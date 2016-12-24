В Мордовии в дорожной аварии погиб водитель грузовика

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По информации Госавтоинспекции республики, 2 октября в Теньгушевском районе в 11:55 на автодороге «Александровка – Такушево» 58-летний водитель автомобиля «Урал 4320» с прицепом, по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением – грузовик съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков, назначены экспертизы.
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