В Мордовии в дорожной аварии погиб водитель грузовика

По информации Госавтоинспекции республики, 2 октября в Теньгушевском районе в 11:55 на автодороге «Александровка – Такушево» 58-летний водитель автомобиля «Урал 4320» с прицепом, по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением – грузовик съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков, назначены экспертизы.