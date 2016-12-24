В детсады Мордовии поставлялось мясо говядины с нарушением требований ветеринарной сертификации

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ходе контроля за соблюдением обязательных требований по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» выявили факты поставки в детские сады Мордовии мяса говядины с нарушениями.

По информации ведомства, государственным ветеринарным врачом на мясную продукцию предпринимателя в объеме 449 кг были оформлены электронные ветеринарные документы с неполным проведением ветеринарно-санитарной экспертизы. Продукция поступила в четыре детских сада Зубово-Полянского района республики.

Кроме того, у предпринимателя мясная продукция не проходила лабораторные исследования на максимально допустимые уровни остатков лекарственных средств (в том числе антибиотиков) в продуктах убоя на основании информации от владельца об их использовании.

Данные факты свидетельствуют о недостоверных сведениях проведения ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров.

2 октября в целях пресечения нарушения требований ветеринарной сертификации Управлением Россельхознадзора хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Также было направлено письмо в Госкомитет РМ по ветеринарии для принятия мер в рамках своей компетенции в отношении ветеринарного врача, допустившего нарушения.