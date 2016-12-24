В Мордовии планируют создать спортивный клуб для ветеранов СВО

В Саранске ветераны специальной военной операции приняли участие в тренировке по футболу на стадионе «Мордовия Арена». Мастер-класс «Для СВОих» организовали региональный филиал фонда «Защитники Отечества», Федерация футбола Мордовии и межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».



«Главная задача мероприятия - адаптировать к мирной жизни ребят, которые отстаивали интересы страны, рискуя собственной жизнью, - отметил президент федерации футбола Мордовии Александр Егоров. – Мы приглашаем всех ветеранов СВО на открытые тренировки. Это отличный способ реабилитации. В планах – создание спортивного клуба для ветеранов СВО, который будет заниматься всеми доступными видами спорта. Также уже этой осенью наш тренер пройдет обучение на базе Российского футбольного союза, что позволит проводить адаптивные тренировки для участников СВО с ампутацией. Спорт – это про характер, удовольствие от жизни и движение вперед!»