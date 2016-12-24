Национальный парк «Смольный» приглашает на «Уражорку»

6 октября в Ичалковском районе проведут ярмарку вкуса и позитива «УражоРкА». Посетители ярмарки смогут побывать на основных площадках Национального парка «Смольный» и поучаствовать в урожайных состязаниях – на самый большой по весу картофель, самый необычной формы овощ (картофель, морковь, огурец) и самую большую тыкву.



Также гостей ждет насыщенная концертная программа, живописные фотозоны, полевая кухня, блины, пироги, чай и сладости.



На ярмарке можно будет приобрести экологически чистые продукты и помочь диким животным в рамках акции «Подкорми зубра», которая помогает обитателям Мордовского заповедника пережить зимний период.