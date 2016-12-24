В Саранское в ночном ДТП погиб водитель иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, 3 октября в 00 часов 50 минут на перекрестке автодорог «Восточный обход Саранска - с.Макаровка» 54-летний водитель автомашины «Шкода Октавия», по предварительным данным, при выезде с второстепенной автодороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 2107» под управлением 27-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и пассажир «семерки» с различными травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.