Сотрудники МЧС научат студентов саранского техникума управлять БПЛА

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МЧС по РМ подписало соглашение о сотрудничестве с Саранским политехническим техникумом. С этого года на базе учебного учреждения будет реализована образовательная программа «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».
По информации ведомства, обучение студентов будут проводить сотрудники группы беспилотных авиационных систем МЧС России.
«Беспилотные летательные аппараты сейчас примеряются буквально во всех сферах, а специалисты этого направления очень востребованы. Ребята, заряжаетесь на работу, будем брать вас на пожары, ЧС, чтобы вы набирались практического опыта»,- отметил начальник ГУ МЧС по РМ Сергей Репин.
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В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
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