В центре «Мой бизнес» пройдет День открытых дверей

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. По многочисленным просьбам представителей регионального бизнеса в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» состоится День открытых дверей, который пройдет в формате «круглого стола» и будет касаться изменений в налоговом законодательстве.
Среди спикеров – специалисты Центра поддержки экспорта, представители Технопарка Мордовии, руководитель бухгалтерского агентства, а также консультанты Центра «Мой бизнес».
Мероприятие нацелено на развитие предпринимательства в регионе и привлечение внимания к мерам поддержки бизнеса.
День открытых дверей состоится 9 октября с 12.00 до 13.00 по адресу: улица Московская, 14.
Для регистрации необходимо перейти по ссылке: https://clck.ru/3DeZkg.
Подробности по телефону в Саранске: 24-77-77
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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