В центре «Мой бизнес» пройдет День открытых дверей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. По многочисленным просьбам представителей регионального бизнеса в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» состоится День открытых дверей, который пройдет в формате «круглого стола» и будет касаться изменений в налоговом законодательстве.

Среди спикеров – специалисты Центра поддержки экспорта, представители Технопарка Мордовии, руководитель бухгалтерского агентства, а также консультанты Центра «Мой бизнес».

Мероприятие нацелено на развитие предпринимательства в регионе и привлечение внимания к мерам поддержки бизнеса.

День открытых дверей состоится 9 октября с 12.00 до 13.00 по адресу: улица Московская, 14.

Для регистрации необходимо перейти по ссылке: https://clck.ru/3DeZkg.

Подробности по телефону в Саранске: 24-77-77