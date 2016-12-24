В Мордовии удалось оперативно ликвидировать лесной пожар рядом с трассой М5 «Урал»

Репортер

Об этом сообщил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин.

2 октября в 11.35 системы видеонаблюдения зафиксировали задымление в лесном массиве рядом с трассой М5 «Урал» - возгорание возникло по обеим сторонам автомагистрали. По сухой траве огонь распространялся стремительно.

На место незамедлительно выехали сотрудники Лесопожарного центра РМ и Зубовского территориального лесничества. Предпринятыми мерами пожар удалось закольцевать, локализовать и ликвидировать в первые сутки.

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