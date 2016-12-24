Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности для старшего поколения

Комплексное благоустройство
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Банк России проводит осеннюю сессию онлайн-занятий по финансовой грамотности для слушателей пенсионного и предпенсионного возраста. Подключиться к ним можно индивидуально или группой.
На занятиях представителей «серебряного поколения» научат более уверенно пользоваться современными финансовыми технологиями. Также участники онлайн-занятий могут узнать, на что обращать внимание при выборе банковских услуг, как оформить наследство, как защищаться от мошенников.
В новом учебном курсе впервые заявлена тема «Расширяем финансовые горизонты: деньги наличные, безналичные, цифровые». На этих занятиях слушателям подробно расскажут, чем отличаются разные формы национальной валюты, какие у них преимущества и возможности.
Вебинары идут по 45 минут в будние дни. Жители Мордовии могут подобрать для себя удобный день и часы просмотра. Расписание, инструкции для подключения и другие материалы опубликованы на сайте проекта.
Занятия продлятся до 13 декабря.
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