В Саранске пройдет съезд Межрегиональной общественной организации мордовского народа

9-11 октября в столице Мордовии пройдет VIII съезд Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа.



Участниками съезда станут около 700 делегатов и гостей из 36 субъектов Российской Федерации с компактным проживанием мордовского населения и зарубежных государств (Казахстан, Эстония), представители органов государственной власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации, науки, культуры, образования.



Тема, вынесенная на обсуждение, - «Консолидация мордовского народа и укрепление единства российской нации в условиях современных вызовов».

Сегодня в нашей стране проживают представители 194 национальностей, которые говорят на 277 языках и диалектах. Все они объединены единым культурным, цивилизационным кодом. И в основе его - уважение самобытных традиций народов, способность интегрировать лучшее в единую российскую культуру.



Съезд пройдет в форме пленарных и секционных заседаний, круглых столов, стратегических сессий по вопросам этнокультурного развития, консолидации народов России, сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей.