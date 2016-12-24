В Мордовии в ДТП погиб пожилой водитель мопеда

По информации Госавтоинспекции республики, 1 октября в 15:52 на автодороге «Инсар – Лухминский Майдан» произошло столкновение двух транспортных средств - автомашины «ВАЗ-2109» под управлением 54-летнего мужчины и мопеда «Колт», за рулем которого находился 62-летний водитель.

В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, взята кровь на анализ. Водитель автомашины «ВАЗ-2109» трезв.