В Мордовии в ДТП погиб пожилой водитель мопеда

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По информации Госавтоинспекции республики, 1 октября в 15:52 на автодороге «Инсар – Лухминский Майдан» произошло столкновение двух транспортных средств - автомашины «ВАЗ-2109» под управлением 54-летнего мужчины и мопеда «Колт», за рулем которого находился 62-летний водитель.
В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, взята кровь на анализ. Водитель автомашины «ВАЗ-2109» трезв.
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В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
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