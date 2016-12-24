В Мордовии проверка систем оповещения граждан о ЧС прошла успешно

На территории Мордовии 2 октября проводилась комплексная проверка готовности систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.

В 10:43 сработали сирены и уличные громкоговорители. Для оперативного сообщения были прерваны эфиры общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Плановая проверка проводится регулярно и позволяет убедиться в исправности средств оповещения и каналов связи и отработать действия всех служб.

Граждане, услышав звук сирены, должны сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Как отмечают в МЧС по РМ, проверка систем оповещения граждан о ЧС прошла успешно.