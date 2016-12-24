В Мордовии УФАС возбудило десять дел за рассылку рекламного спама

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Антимонопольное ведомство по заявлениям граждан на спам-рассылку возбудило дела по признакам нарушения Закона о рекламе. Отмечается, что в большинстве случаев реклама поступала на телефоны абонентов сотовой связи посредством смс-сообщений без их предварительного согласия. В некоторых случаях применялся автодозвон.
Теперь рекламораспространителям предстоит доказать, что они получили предварительное согласие абонентов на рассылку рекламы. При этом нужно иметь в виду, что использование сетей электросвязи для распространения рекламы путем автоматического дозванивания и вовсе запрещено.
Остается добавить, что с 17 апреля этого года были увеличены размеры административных штрафов за спам-звонки и смс – для юридических лиц они составляют от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.
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