В Мордовии УФАС возбудило десять дел за рассылку рекламного спама

Антимонопольное ведомство по заявлениям граждан на спам-рассылку возбудило дела по признакам нарушения Закона о рекламе. Отмечается, что в большинстве случаев реклама поступала на телефоны абонентов сотовой связи посредством смс-сообщений без их предварительного согласия. В некоторых случаях применялся автодозвон.

Теперь рекламораспространителям предстоит доказать, что они получили предварительное согласие абонентов на рассылку рекламы. При этом нужно иметь в виду, что использование сетей электросвязи для распространения рекламы путем автоматического дозванивания и вовсе запрещено.

Остается добавить, что с 17 апреля этого года были увеличены размеры административных штрафов за спам-звонки и смс – для юридических лиц они составляют от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.