В Мордовии суд отменил оправдательный приговор Вячеславу Кормилицыну

Как сообщает прокуратура РМ, по апелляционному представлению государственного обвинителя отменен оправдательный приговор по уголовному делу бывшего главы Рузаевского района. Вячеслав Кормилицын обвинялся в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету на 8 с лишним миллионов рублей и в апреле этого года был оправдан судом ввиду отсутствия состава преступления.

Вячеслав Кормилицын руководил Рузаевским районом с 2016 по 2020 год. И в это время, по данным следственных органов, передал в безвозмездное пользование птицефабрике «Авангард» электросети и силовой трансформатор. Эти энергетические объекты были введены в эксплуатацию на государственные деньги, но почему-то оказались не зарегистрированы в муниципальную собственность и не состояли на балансе Рузаевского района. Получив в «дармовое» владение многомиллионное имущество, птицефабрика не платила арендную плату.



Ущерб районному бюджету в виде не полученной арендной платы следствие оценило в 8,3 миллиона рублей. Но Рузаевский районный суд счел доводы стороны обвинения не убедительными и оправдал 66-летнего Вячеслава Кормилицына.

Государственный обвинитель, не согласившись с решением суда, обжаловал его. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами апелляционного представления и отменил оправдательный приговор, вернув уголовное дело на новое рассмотрение.