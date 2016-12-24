Артём Здунов осмотрел выставку научно-технологических разработок ученых МГУ им. Н.П. Огарёва

1 октября в МГУ имени Н.П. Огарева открылась выставка научно-технологических разработок, приуроченная к 25-летию высшей школы республики и дню рождения университета - ему исполняется 93 года.



Экспозицию, которая разместилась в музее университета, осмотрел Глава Мордовии Артём Здунов. На выставке были представлены передовые разработки по приоритетным направлениям развития вуза. В их числе - биотехнологии и медицина, фотоника, новые материалы и энергосбережение, «умное» сельское хозяйство.



Ректор Дмитрий Глушко рассказал, что в научных лабораториях вуза проводится много исследований, которые ориентированы на предприятия республики. Среди них - завод «Оптиковолоконные системы», группа компаний «Оптикэнерго», «Электровыпрямитель», «Рузхиммаш». Налажено сотрудничество и с федеральными партнерами - это «РЖД», «Росатом» и многие другие.



Одна из разработок факультета биотехнологии и биологии - уникальные трубчатые структуры на основе бактериальной целлюлозы, которые позволяют изготавливать искусственные кровеносные сосуды. В этих разработках, как рассказали руководителю региона, очень заинтересован Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского.



Институт механики и энергетики разрабатывает технологии по нанесению покрытий с заданными технологическими свойствами - это нужно для ремонта сельскохозяйственной техники, при создании новых двигателей и механизмов. Совместно с Инжиниринговым центром волоконной оптики исследователи университета работают над технологиями получения специальных оптических волокон.



Очень перспективное направление - композиционные материалы на основе вторичных ресурсов. Такие материалы востребованы в строительной и мебельной промышленности.



Медицинский институт совместно с Федеральным центром развития биотехнологий и медицины, созданным в Саранске, ведет работу над новыми лекарственными препаратами.



На выставке были представлены и научные труды ученых социально-гуманитарного направления, а также образцы народного художественного творчества (мордовские народные костюмы, керамика, вышивка, изготовленные мастерами Института национальной культуры).