Артём Здунов осмотрел выставку научно-технологических разработок ученых МГУ им. Н.П. Огарёва

«Вы чтите память победителей»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
1 октября в МГУ имени Н.П. Огарева открылась выставка научно-технологических разработок, приуроченная к 25-летию высшей школы республики и дню рождения университета - ему исполняется 93 года.
Экспозицию, которая разместилась в музее университета, осмотрел Глава Мордовии Артём Здунов. На выставке были представлены передовые разработки по приоритетным направлениям развития вуза. В их числе - биотехнологии и медицина, фотоника, новые материалы и энергосбережение, «умное» сельское хозяйство.
Ректор Дмитрий Глушко рассказал, что в научных лабораториях вуза проводится много исследований, которые ориентированы на предприятия республики. Среди них - завод «Оптиковолоконные системы», группа компаний «Оптикэнерго», «Электровыпрямитель», «Рузхиммаш». Налажено сотрудничество и с федеральными партнерами - это «РЖД», «Росатом» и многие другие.
Одна из разработок факультета биотехнологии и биологии - уникальные трубчатые структуры на основе бактериальной целлюлозы, которые позволяют изготавливать искусственные кровеносные сосуды. В этих разработках, как рассказали руководителю региона, очень заинтересован Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского.
Институт механики и энергетики разрабатывает технологии по нанесению покрытий с заданными технологическими свойствами - это нужно для ремонта сельскохозяйственной техники, при создании новых двигателей и механизмов. Совместно с Инжиниринговым центром волоконной оптики исследователи университета работают над технологиями получения специальных оптических волокон.
Очень перспективное направление - композиционные материалы на основе вторичных ресурсов. Такие материалы востребованы в строительной и мебельной промышленности.
Медицинский институт совместно с Федеральным центром развития биотехнологий и медицины, созданным в Саранске, ведет работу над новыми лекарственными препаратами.
На выставке были представлены и научные труды ученых социально-гуманитарного направления, а также образцы народного художественного творчества (мордовские народные костюмы, керамика, вышивка, изготовленные мастерами Института национальной культуры).
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»