В РПА прошел урок антитеррористической безопасности с участием бойца СВО

На прошлой неделе студенты Средне-Волжского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в Саранске стали участниками урока индивидуальной и коллективной антитеррористической безопасности, поведенного в рамках грантового проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора».

Участие в обучающем мероприятии, организованном в рамках «Школы Твоей Антитеррористической Безопасности #ШТАБ», приняли герои антитеррора - участники специальной военной операции. Боец СВО, награжденный за проявленный героизм и отличное выполнение боевых задач Георгиевским крестом, рассказал студентам о дронах и возможностях их использования для противодействия международному терроризму. Военно-стратегическую составляющую их миссии боец объяснил на примере применения различных типов беспилотных летательных объектов в зоне СВО.

«Дрон как робот, ориентирующийся в трехмерном пространстве, имеет сотни промышленных применений уже сегодня. Это реальный предмет, который выполняет определенную функцию. В настоящее время разработчики производят дроны, которые используются в полиции, кинематографе, сельском хозяйстве, картографии и многих других сферах, в том числе для сбора разведданных и наблюдения», - пояснил он.

Учитывая возможность совершения террористических актов с использованием беспилотных воздушных судов, необходимо незамедлительно позвонить по номеру телефона «112» и сообщить информацию о месте и времени обнаружения БПЛА, направление его полета, описание БПЛА, наличие прикрепленных предметов.

На это ребят нацелила руководитель грантового проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора» Людмила Потапова. Также она пригласила студентов принять активное участие в Республиканском конкурсе-акции на лучший антитеррористический контент среди медиацентров и авторских коллективов образовательных организаций, прием заявок на который осуществляется до 10 ноября.