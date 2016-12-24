Правительство России представило законопроект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. Ожидается, что поступающие доходы в следующем году составят 40,29 трлн рублей, что на 11,6% больше, чем в текущем.

Данный проект направлен на реализацию национальных целей развития. На реализацию нацпроектов в ближайшие 6 лет планируется выделить больше 40 трлн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2019-2024 гг. Больше 18 трлн рублей направят на финансирование новых нацпроектов.

Ключевыми приоритетами подготовленного Правительством бюджета являются выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, обеспечение технологического суверенитета.

Особое внимание уделят семьям с детьми. 37,5 млрд предусмотрены на поддержку региональных программ по повышению рождаемости в субъектах, где по итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости оказался ниже среднероссийского. 4 трлн рублей направят на выплаты единого пособия, 1,7 трлн – на продление программы маткапитала, до 1,5 трлн – на субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми, 296,8 млрд – на выплаты многодетным семьям для частичного погашения ипотеки.

С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров. Кроме того, 80 млрд направят на развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.

Другое важное направление – сфера образования. Тремя главными пунктами стали бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов – 214,92 млрд рублей, строительство не менее 100 детских садов к 2030 году – 22,5 млрд рублей и строительство школ – 92,3 млрд.

Больше 5,5 трлн в ближайшие три года направят на здравоохранение. Продолжится финансирование медпомощи больным с онкологическими заболеваниями, а также федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом. Будет увеличено финансирование Фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

По 3,3 трлн рублей ежегодно будут направлять на поддержку регионов, около 1 трлн в год – на реализацию нацпроектов.

В Правительстве отмечают, что бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 года сбалансирован. Проведение бюджетной политики с 2025 года осуществляется в полном соответствии с «бюджетным правилом».