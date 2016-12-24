Благодаря нацпроекту в Дубенском районе Мордовии благоустроили парк

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В Мордовии в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» обновляются парки и общественные территории. Так, в этом году благоустроили Парк культуры и отдыха по ул. Бровцева в с. Дубенки. На ремонтные работы направили почти 14 млн рублей.
Жители района выбрали именно это пространство в ходе рейтингового голосования и принимали активное участие в разработке дизайн-проекта. Это одно из самых популярных мест проведения досуга жителей Дубёнок. Здесь проводятся все творческие и праздничные мероприятия.
Благодаря реализации национального проекта в парке капитально отремонтировали сцену, установили малые архитектурные формы, обустроили пешеходную зону и полностью заменили систему освещения. Особое внимание уделили ландшафтному дизайну, провели озеленение парка. В итоге в общественном пространстве появились три зоны, где с комфортом могут провести время жители и гости села.
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