В Темниковском районе пожар уничтожил жилой дом и надворные постройки

Как сообщает МЧС по РМ, 30 сентября в 14 часов 30 минут по системе 112 поступило сообщение о возгорании травы в населенном пункте Агеево Темниковского района. Местные жители забили тревогу, когда увидели, как горит сухостой в овраге вблизи улицы Сельская.

Сильный ветер стал причиной стремительного распространения огня. В считанные минуты пламя охватило и постройки. Сельчане принялись самостоятельно бороться с огнем, однако ликвидировать пожар удалось лишь прибывшим на место огнеборцам.

По предварительным данным в результате происшествия огнем было уничтожены 4 неэксплуатируемые постройки, 1 жилой дом и надворные постройки на площади 250 квадратных метров. Ттакже выгорела сухая растительность на площади 1 гектар.

В ведомстве отмечают, что в ходе проверки будет установлены причины произошедшего - был ли этот случай следствием неосторожного обращения с огнем или результатом умышленных действий.