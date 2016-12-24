В Темниковском районе пожар уничтожил жилой дом и надворные постройки

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Как сообщает МЧС по РМ, 30 сентября в 14 часов 30 минут по системе 112 поступило сообщение о возгорании травы в населенном пункте Агеево Темниковского района. Местные жители забили тревогу, когда увидели, как горит сухостой в овраге вблизи улицы Сельская.
Сильный ветер стал причиной стремительного распространения огня. В считанные минуты пламя охватило и постройки. Сельчане принялись самостоятельно бороться с огнем, однако ликвидировать пожар удалось лишь прибывшим на место огнеборцам.
По предварительным данным в результате происшествия огнем было уничтожены 4 неэксплуатируемые постройки, 1 жилой дом и надворные постройки на площади 250 квадратных метров. Ттакже выгорела сухая растительность на площади 1 гектар.
В ведомстве отмечают, что в ходе проверки будет установлены причины произошедшего - был ли этот случай следствием неосторожного обращения с огнем или результатом умышленных действий.
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