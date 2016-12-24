В Рузаевке сотрудник спецназа Росгвардии провел урок мужества для лицеистов

Репортер

В рамках патриотического воспитания молодежи офицер ОМОН «Аркуда»  Управления Росгвардии по РМ провел урок мужества в лицее №4 города Рузаевка.

Сотрудник спецподразделения рассказал учащимся об истории и буднях отряда, заострив внимание на ситуациях, с которыми сталкиваются сотрудники спецназа при выполнении служебных задач.

Офицер Росгвардии напомнил ребятам, что в случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Стоит немедленно сообщить взрослым, а также в правоохранительные органы.

В ведомстве отмечают, что по традиции основной частью урока мужества стало знакомство школьников со средствами индивидуальной защиты. Ребята с удовольствием примерили на себя образцы экипировки бойцов спецназа Росгвардии.

В завершение мероприятия лицеисты поблагодарили сотрудника спецподразделения за интересный и познавательный урок.

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