В Рузаевке сотрудник спецназа Росгвардии провел урок мужества для лицеистов

«Это боль, которая вонзается в сердце!»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В рамках патриотического воспитания молодежи офицер ОМОН «Аркуда» Управления Росгвардии по РМ провел урок мужества в лицее №4 города Рузаевка.
Сотрудник спецподразделения рассказал учащимся об истории и буднях отряда, заострив внимание на ситуациях, с которыми сталкиваются сотрудники спецназа при выполнении служебных задач.
Офицер Росгвардии напомнил ребятам, что в случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Стоит немедленно сообщить взрослым, а также в правоохранительные органы.
В ведомстве отмечают, что по традиции основной частью урока мужества стало знакомство школьников со средствами индивидуальной защиты. Ребята с удовольствием примерили на себя образцы экипировки бойцов спецназа Росгвардии.
В завершение мероприятия лицеисты поблагодарили сотрудника спецподразделения за интересный и познавательный урок.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»