В Рузаевке сотрудник спецназа Росгвардии провел урок мужества для лицеистов

В рамках патриотического воспитания молодежи офицер ОМОН «Аркуда» Управления Росгвардии по РМ провел урок мужества в лицее №4 города Рузаевка.



Сотрудник спецподразделения рассказал учащимся об истории и буднях отряда, заострив внимание на ситуациях, с которыми сталкиваются сотрудники спецназа при выполнении служебных задач.



Офицер Росгвардии напомнил ребятам, что в случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Стоит немедленно сообщить взрослым, а также в правоохранительные органы.



В ведомстве отмечают, что по традиции основной частью урока мужества стало знакомство школьников со средствами индивидуальной защиты. Ребята с удовольствием примерили на себя образцы экипировки бойцов спецназа Росгвардии.



В завершение мероприятия лицеисты поблагодарили сотрудника спецподразделения за интересный и познавательный урок.