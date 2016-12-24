В Саранске за сутки зафиксировали несколько ДТП с пострадавшими пешеходами

По информации Госавтоинспекции республики, 30 сентября в Саранске автомобилисты не сильно жаловали пешеходов – в столице Мордовии зафиксировали несколько ДТП с пострадавшими людьми.



В 12.50 напротив дома № 43 по ул. Осипенко 32-летний молодой человек за рулем автомашины «Ауди A6» совершил наезд на 27-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП барышня с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу №4. Многократно штрафовавшийся за превышение скорости водитель иномарки был трезв.

В 16.25 напротив дома № 43 по ул. Фурманова невнимательность проявил 44-летний мужчина - управляя автомашиной «Хонда CR-V», он совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая также переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После оказания медицинской помощи, школьницу отпустили из больницы домой с назначенным амбулаторным лечением. Водитель трезв.

В 18.05 напротив дома № 15 по ул. Косарева 43-летний водитель автомашины «Ниссан Примера» совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение. Водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

Наконец, в 20.00 на пр. Российской Армии 24-летний трезвый водитель автомашины «Лада Гранта» при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая двигалась по придомовой территории. Женщине в больнице также назначили амбулаторное лечение по месту жительства.