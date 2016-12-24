В Мордовии за минувшие сутки сгорело 16 гектаров травы

Такие данные приводит МЧС по РМ и предупреждает, что из-за горения сухой травы возникают крупномасштабные пожары, угрожающие имуществу и жизни граждан.

Часто именно действия безответственных граждан способны привести к возгораниям - сотрудники МЧС продолжают составлять протоколы на поджигателей.

В ведомстве рекомендуют: если вы обнаружили небольшой очаг горения, постарайтесь затушить его сами. Важно не допустить распространения огня и превращения локального возгорания в неконтролируемое стихийное бедствие.

В случае возникновения пожара следует незамедлительно позвонить по телефону 101 или 112.