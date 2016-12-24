В Мордовии за минувшие сутки сгорело 16 гектаров травы

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Такие данные приводит МЧС по РМ и предупреждает, что из-за горения сухой травы возникают крупномасштабные пожары, угрожающие имуществу и жизни граждан.
Часто именно действия безответственных граждан способны привести к возгораниям - сотрудники МЧС продолжают составлять протоколы на поджигателей.
В ведомстве рекомендуют: если вы обнаружили небольшой очаг горения, постарайтесь затушить его сами. Важно не допустить распространения огня и превращения локального возгорания в неконтролируемое стихийное бедствие.
В случае возникновения пожара следует незамедлительно позвонить по телефону 101 или 112.
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