В Мордовии пожилые люди составляют 28% от численности населения

Международный день пожилого человека – осенний праздник, который празднуется во всем мире 1 октября.

По данным Мордовиястата, на начало 2024 года в республике проживало 217 365 человек в возрасте 60-и лет и старше, что составляет 28% от численности населения региона. Наибольшую часть пожилых людей составляли женщины – 63%.



Несмотря на возраст, старшее поколение продолжает создавать семьи. Так, в 2023 году зарегистрировали свой брак 131 мужчина и 89 женщин в возрасте 60 лет и старше.