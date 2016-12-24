В Мордовии пожилые люди составляют 28% от численности населения

Комплексное благоустройство
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Международный день пожилого человека – осенний праздник, который празднуется во всем мире 1 октября.
По данным Мордовиястата, на начало 2024 года в республике проживало 217 365 человек в возрасте 60-и лет и старше, что составляет 28% от численности населения региона. Наибольшую часть пожилых людей составляли женщины – 63%.
Несмотря на возраст, старшее поколение продолжает создавать семьи. Так, в 2023 году зарегистрировали свой брак 131 мужчина и 89 женщин в возрасте 60 лет и старше.
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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