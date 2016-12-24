В Мордовии оценили эффективность деятельности органов местного самоуправления

В Минэкономики РМ комплексно оценили эффективность деятельности органов местного самоуправления и сформировали рейтинг муниципальных образований. При формировании рейтинга оценивались такие показатели, как степень развития малого и среднего предпринимательства, уровень инвестиционной активности, налоговый потенциал, качество автомобильных дорог и предоставляемых муниципальных услуг.



Экспертная комиссия определила 10 лучших муниципальных образований - получателей грантов. В их число вошли - Чамзинский, Ичалковский, Ромодановский, Кочкуровский, Краснослободский, Атяшевский, Лямбирский, Дубенский, Кадошкинский районы и городской округ Саранск.

Общая сумма грантов - 10 миллионов рублей. Они выделяются из республиканского бюджета за наилучшие показатели. С их помощью органы местного самоуправления смогут решить вопросы социально-экономического развития.