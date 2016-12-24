Человеческий фактор стал причиной подавляющего большинства недавних лесных пожаров в Мордовии

С 1 октября в Мордовии запрещена любительская и спортивная охота. Соответствующий Указ Главы РМ уже подписан. Об этом рассказали на сегодняшней пресс-конференции в ГУ МЧС России по Республике Мордовии. Такие меры связаны с высокой пожарной опасностью в лесах.



По данным Минлесхоза РМ, в настоящий момент в регионе установлен V класс пожарной опасности. 29 сентября крупный пожар площадью больше 24 гектаров ликвидировали в Ельниковском районе и в дачных массивах на Ключаревском шоссе Саранска. В Атюрьевском районе на территории Виндрейского лесничества лесной пожар охватил площадь чуть больше одного гектара.



По словам первого заместителя министра лесного хозяйства Ивана Новикова, причина подавляющего большинства лесных пожаров - человеческий фактор. К ним приводит нарушение элементарных правил пожарной безопасности, а также пал сухой травы.



По данным МЧС по РМ, в прошедшие выходные огнеборцы выезжали в республике на тушение возгораний 126 раз, из них 75 раз - на тушение сухой травы.



«При обследовании мест возгораний обнаружены следы пребывания в лесах охотников с охотничьими собаками с трекерами, а также самодельные охотничьи вышки. С большой вероятностью можно сказать, что именно их деятельность могла стать причиной лесных пожаров», - отметили в Минлесхозе РМ.