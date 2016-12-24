В Саранске пройдет гастрономический фестиваль

В столице Мордовии на набережной реки Инсар 5 октября пройдет осенний гастрономический фестиваль. Жители и гости Саранска смогут продегустировать оригинальные блюда и поучаствовать в мастер-классах.

По информации саранской мэрии, на гастрономической площадке будут представлены лучшие рестораны и кафе города. Студенческие сообщества познакомят собравшихся со своими национальными кухнями, а на кулинарной ярмарке можно будет приобрести специи, сладости и плоды сезонного урожая.

Кроме того, на фестивале развернется выставка-продажа работ молодых художников Мордовии с мастер-классом по созданию картин на холсте, а также пройдет выставка авторских украшений, одежды и аксессуаров.

Фестиваль украсят выступления молодых композиторов и исполнителей Александра Сергеева и Андрея Бочканова, а джазовый оркестр «Биг-бенд Саранск» подарит публике любимые мелодии.

Фестиваль продлится с 12:00 до 18:00. Вход, конечно, свободный.