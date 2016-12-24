В Мордовии развивается единая информационная система здравоохранения

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Больницы и поликлиники Мордовии переходят на Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Создание такой системы позволит хранить результаты обследования и лечения пациентов в цифровом формате, благодаря чему врач сможет увидеть всю историю болезни. Это ускорит постановку диагноза и назначения лечения.
В настоящее время 100% государственных медицинских организаций и 20% частных подключены в республике к государственной информационной системе и предоставляют необходимые сведения.
В Мордовии для ЕГИСЗ используется отечественное программное обеспечение, а также имеется аттестат соответствия требованиям информационной безопасности.
Кроме того, в государственной информационной системе используются технологии искусственного интеллекта.
В рамках реализации проекта внедрен электронный документооборот в сфере здравоохранения, доступна электронная запись к врачу, выписываются электронные рецепты.
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