Нанесенный жителям Мордовии ущерб от мошеннических действий перевалил за 300 миллионов рублей

Прокуратура РМ приводит не самую отрадную статистику по количеству совершенных в отношении жителей республики телефонных и интернет мошенничеств. С начала года в республике зарегистрировано более 2,2 тысячи таких преступлений - только за последнюю неделю по этому профилю добавилось 91 уголовное дело.

При этом, причиненный жителям Мордовии ущерб составил более 302 миллионов рублей.

Наши земляки переводили и отдавали мошенникам свои деньги под предлогом аннулирования заявок на кредит, помощи «попавшим в ДТП» родственникам, для блокировки подозрительных транзакций, при необдуманных покупках по интернету и т.п.

Так, 60-летний житель республики по указанию мнимых сотрудников банка перечислил на «безопасный счет» 2,7 миллиона рублей – пожилой мужчина полагал, что таким образом он обеспечивает защиту своим финансам от несанкционированных списаний.