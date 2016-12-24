На ТЭЦ-2 в Саранске возведут новые дома почти для тысячи жильцов

Об особенностях проекта по строительству нового жилого квартала в телеграм рассказал Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В восточной части района ТЭЦ-2 г.о. Саранск начинается реализация проекта по строительству нового жилого квартала, который предложит доступное жилье жителям нашей республики.

Проект включает в себя шести- и восьмиэтажную жилую застройку с общей площадью более 27 тысяч кв. м. Здесь смогут разместиться более 950 жителей. В рамках обеспечения комфортной городской среды в новом квартале предусмотрены удобные парковки, спортивные площадки, зоны для выгула собак, в шаговой доступности находятся социальные объекты.

В ближайшее время строители приступят к геодезическим исследованиям для обеспечения безопасности и качества будущего строительства».