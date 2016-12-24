В Мордовии введен временный запрет на спортивную и любительскую охоту

В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Мордовии и действием особо противопожарного режима, Указом Главы РМ от 30 сентября 2024 года №242-УГ введен запрет на осуществление любительской и спортивной охоты на всей территории республики.

В Минлесхозе РМ отмечают, что данная ограничительная мера будет действовать до улучшения пожароопасной обстановки в регионе.