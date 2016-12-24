В Мордовии введен временный запрет на спортивную и любительскую охоту

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Мордовии и действием особо противопожарного режима, Указом Главы РМ от 30 сентября 2024 года №242-УГ введен запрет на осуществление любительской и спортивной охоты на всей территории республики.
В Минлесхозе РМ отмечают, что данная ограничительная мера будет действовать до улучшения пожароопасной обстановки в регионе.
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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