В Мордовии подвели итоги регионального этапа программы «Мама-предприниматель»

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать предпринимателей Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Саранске состоялся региональный этап ежегодного проекта «Мама-предприниматель».

В этом году на участие в проекте было подано более 40 заявок. Жительницы Мордовии представили идеи из разных сфер предпринимательской деятельности: услуги для детей и подростков, рукоделие и ремесленничество, сфера красоты и здоровья, туристический бизнес и гастрономия. Экспертное жюри оценило их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Некоторым мамам презентовать проекты помогали дети, что внесло особую лиричную нотку в тон мероприятия.

Главный приз регионального этапа - грант в размере 100 тысяч рублей выиграла иллюстратор, автор туристической сувенирной продукции Ирина Тябина из Саранска. Ее художественный талант давно покорил жителей не только республики, но и разных регионов страны. Денежный грант предпринимательница планирует направить на расширение ассортимента турпродукциии и на создание новой коллекции иллюстраций «13 поводов посетить Республику Мордовия».

Кроме того, победительница проекта получит возможность представить свой проект на федеральном этапе в Москве и побороться за главный приз - 1 млн. рублей.

«Мамы, как пуговки, на них все держится. Но вы не пуговки, а настоящие крепкие замки, на которых держится бизнес, семья, - поздравил и вручил сертификаты начальник отдела развития предпринимательской деятельности Минэкономики РМ Руслан Ерзин. - Вы постоянно развиваетесь и масштабируете свои идеи, учитесь новому».

В свою очередь, директор центра «Мой бизнес» Елена Калачина подчеркнула, что проект дает участницам не только возможность получить призы и много полезной информации, но и завести настоящих друзей.

«Проект «Мама-предприниматель» - мой самый любимый. Я второй раз наблюдаю, как программа не просто объединяет людей, а становится площадкой, которая создает уникальное комьюнити талантливых женщин. Отрадно видеть, как вы не соперничаете друг с другом, а поддерживаете и искренне радуетесь победам каждой из вас!».

Участницы проекта Татьяна Антонова, Анастасия Дюдяева, Анна Бурлакова получили сертификаты на десять тысяч рублей для продвижения своих проектов.

Стоит отметить, что по завершению торжественной части никто из конкурсанток не остался без подарков, которые предоставили многочисленные спонсоры и партнеры мероприятия, один из них преподнес участницам проекта сладкий подарок – торт.

«Мама-предприниматель» – уникальная федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить все необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. Программу курирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.