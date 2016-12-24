Из Мордовии в Курскую область отправился очередной гуманитарный груз

В День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией из Мордовии отправили 5 тонн гуманитарного груза для жителей и защитников Курской области. В очередную партию вошли макаронные изделия, консервированные продукты и предметы личной гигиены.

Наряду с партией «Единая Россия» в сборе гуманитарной помощи приняли участие Совет ветеранов РМ и Саранский приборостроительный завод.

«Наша задача обеспечить всем необходимым всех тех, кто пострадал от атаки украинских захватчиков», - отметил заместитель руководителя регионального штаба Молодой Гвардии Никита Вылегжанин.

«Единая Россия» с 7 августа регулярно направляет в Курскую область гуманитарные конвои. Они доставляют жителям все самое необходимое - от продуктов питания до генераторов для пунктов временного размещения.