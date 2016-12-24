В Мордовии отремонтировали дорогу к турбазе «Сура» в Кочкуровском районе

Как сообщает Госкомтранс РМ, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены ремонтные работы на автодороге «Кочкурово - Сабаево - турбаза «Сура».



На участке, протяженностью 6,2 км, специалисты подрядной организации ООО «Тандем» выполнили регенерацию, уложили выравнивающий и верхний слой асфальтобетона. Отремонтировали все водопропускные трубы и укрепили обочины щебнем.



Обновленный участок автодороги соединяет село Кочкурово и базу отдыха «Сура».