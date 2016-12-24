В поселке Комсомольский строится новый канализационный коллектор с очистными сооружениями

В июле 2024 года в рабочем поселке Комсомольский Чамзинского района республики стартовал первый этап строительства канализационного коллектора с очистными сооружениями производительностью 8 тысяч кубометров в сутки. Объект предназначен для сбора бытовых стоков от населения и предприятий Комсомольского и Чамзинки, их очистки от загрязнений и доведения до параметров, допустимых для сброса в реку Нуя.

«В рамках проекта планируется строительство канализационного коллектора с сетями напорной и самотечной канализации, насосными станциями и другими объектами. Протяженность коллектора составляет семь километров. Проектом выделяются два этапа строительства. В рамках первого канализационный коллектор и канализационные очистные сооружения будут подведены в поселок Комсомольский, на втором – в поселок Чамзинка», – рассказал генеральный директор контролирующего ход работ «РосСтройКонтроля» Владимир Щербинин.

Новая канализационная система будет иметь проводить глубокую многоступенчатую биологическую очистку сточных вод, доочистку и последующее обеззараживание.

«Первый этап работ по возведению нового канализационного коллектора с очистными сооружениями стартовал три месяца назад – в июле текущего года. В настоящее время на объекте под контролем наших специалистов ведутся земляные работы, готовятся котлованы под устройство фундаментов. Прокладка трубопроводов осуществляется как открытым способом, так и методом наклонно-направленного бурения. Завершить первый этап возведения объекта планируется к концу 2026 года», – отметил Владимир Щербинин.