В Мордовии проведут проверку готовности систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях

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Как сообщает МЧС по РМ, 2 октября 2024 года на территории Мордовии будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.
В 10:43 сработают электросирены и уличные громкоговорители. Для оперативного сообщения будут прерваны эфиры общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Услышав звук сирены, граждане должны сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.
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