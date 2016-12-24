В Мордовии проведут проверку готовности систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях

Как сообщает МЧС по РМ, 2 октября 2024 года на территории Мордовии будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.

В 10:43 сработают электросирены и уличные громкоговорители. Для оперативного сообщения будут прерваны эфиры общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Услышав звук сирены, граждане должны сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.