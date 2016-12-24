В Саранске соберутся авторы экскурсионного контента всероссийского конкурса «Проводники смыслов»

В Саранске в начале октября соберутся авторы экскурсионного контента от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» из Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. В столице Мордовии с 3 по 5 октября будет проходить один из полуфиналов всероссийского конкурса «Проводники смыслов».

Для конкурсантов в Мордовии подготовили образовательную программу, они примут участие в мастер-классах и представят на суд экспертного совета свои проекты. 25 человек, набравшие по итогам оценки экскурсионных продуктов наибольшее количество баллов, пройдут в следующий тур конкурса.

В финале победителей будут определять по 5 номинациям - культурно-познавательная экскурсия, профориентационная экскурсия, детская экскурсия, экскурсия будущего, а также хранители троп.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.