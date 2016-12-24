В Мордовии 16 бывших заключенных заключили контракт на военную службу

Благодаря республиканской службе занятости 85 бывших заключенных нашли в Мордовии работу. Из восьми десятков человек 69 трудоустроились на вакансии кладовщиков, подсобных рабочих, слесарей и водителей. Еще 16 человек заключили контракт на военную службу. Всего в республике с начала года помощью карьерных консультантов смогли воспользоваться порядка 160 осужденных.



В рамках сотрудничества регионального Кадрового центра «Работа России» и УФСИН по РМ специалисты службы занятости провели в исправительных колониях 20 выездных консультаций. На них они рассказывали о региональном рынке труда, для готовящихся к освобождению организовали ярмарки вакансий в дистанционном формате.



«Для многих работодателей, представляющих секторы сельского хозяйства, машиностроения, строительства, легкой промышленности, судимость не является препятствием для приема человека на работу. Поэтому бывшие заключенные могут рассчитывать на трудоустройство и восстановление в социальной жизни», - отметила начальник отдела взаимодействия с работодателями кадрового центра Мордовии Лира Нарбекова.