В Мордовии 17-летний водитель за рулем иномарки врезался в трактор

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По информации Госавтоинспекции республики, 27 сентября в 18.20 на дороге в Лямбирском районе не имеющий водительских прав 17-летний парень за рулем автомашины «Опель Астра» совершил столкновение с трактором «Кировец» с навесным чизельным плугом, который двигался навстречу.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 17-летний пассажир иномарки с различными травмами были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.
На виновника аварии составили административный материал за вождение в отсутствие водительских прав, в отношении собственника автомашины «Опель Астра» - за передачу управления бесправному лицу.
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