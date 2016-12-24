В Мордовии 17-летний водитель за рулем иномарки врезался в трактор

По информации Госавтоинспекции республики, 27 сентября в 18.20 на дороге в Лямбирском районе не имеющий водительских прав 17-летний парень за рулем автомашины «Опель Астра» совершил столкновение с трактором «Кировец» с навесным чизельным плугом, который двигался навстречу.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 17-летний пассажир иномарки с различными травмами были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.

На виновника аварии составили административный материал за вождение в отсутствие водительских прав, в отношении собственника автомашины «Опель Астра» - за передачу управления бесправному лицу.