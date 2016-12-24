В Саранске «ЛизаАлерт» проведет занятие для новых добровольцев

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Жители Мордовии могут присоединиться к команде волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Для новичков будет организовано специальное вводное занятие. Мероприятие пройдет в Саранске 5 октября в 12:00 в конференц-зале гостиницы Radisson. Необходимо предварительно пройти регистрацию.
Участники смогут узнать об истории создания и деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и как стать его добровольцем. Опытные волонтеры расскажут новичкам о специфике работы в отряде, правилах взаимодействия с полицией и другими экстренными службами, особенностях поиска пропавших людей.
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