В октябре пройдет XII международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»

17-19 октября в Уфе пройдет международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета, на котором обсудили главные вопросы подготовки.

Вице-премьер заявил, что сегодня Россия является одним из лидеров по проведению масштабных мероприятий. В этому году уже прошли крупнейшие международные соревнования – «Игры Будущего», «Дети Азии» и «Игры БРИКС».

«Международный форум «Россия – спортивная держава» обретает особое значение в текущих геополитических условиях, становясь площадкой для выработки совместных решений. Мы обсудим с международным экспертным сообществом вопросы создания спортивных объединений и новых форматов соревнований. Также Правительством сегодня совместно со спортивной общественностью разрабатывается комплексная государственная программа развития отечественного спорта, вопросы ее реализации мы также подробно обсудим на площадке Форума. Цели определены Президентом Владимиром Путиным: вовлечение большего числа граждан в регулярные занятия спортом и повышение соревновательной активности наших спортсменов», – сообщил Чернышенко.

Главными вопросами заседания организационной комиссии стали обеспечение безопасности, медицинского и информационного сопровождения. Также обсудили деловую программу, в которую вошли круглые столы, пленарные сессии, конференции, семинары и дискуссионные площадки. А культурная программа будет включать 15 событий, среди который театральные постановки, экспозиции и выставки.

«На форуме предстоит выработать конкретные механизмы и подходы к достижению национальных целей, поставленных главой государства до 2030 года и на перспективу до 2036-го. В этой большой общей работе могут и должны участвовать негосударственные организации. Как раз об этом пойдет речь на очередном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое запланировано на 17 октября в Уфе одновременно с форумом. В развитии спорта необходим комплексный подход. И это станет главной темой пленарного заседания форума», – подчеркнул помощник Президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

XII международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в столице Башкортостана по распоряжению Президента России. Напомним, что масштабное мероприятие проводится с 2009 года. Площадками для его проведения успели стать многие крупные города. В 2011 году III международный форум «Россия – спортивная держава» прошел в Саранске.