В Саранске по дачному массиву прокатился пожар

По информации МЧС России, в воскресенье в дачном массиве на Ключаревском шоссе Саранска огнеборцы ликвидировали масштабный пожар. Распространяемый ветром огонь охватил 25 дачных домиков.



В тушении пожара были задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.