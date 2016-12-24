В Саранске по дачному массиву прокатился пожар

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По информации МЧС России, в воскресенье в дачном массиве на Ключаревском шоссе Саранска огнеборцы ликвидировали масштабный пожар. Распространяемый ветром огонь охватил 25 дачных домиков.
В тушении пожара были задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.
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