В Мордовии суд рассмотрит дело держателей спа-борделей

В МВД по РМ закончено расследование уголовного дела в отношении 18 деятелей, обвиняемых в организации занятия проституцией. Весной этого года спецоперация по задержанию всех участников криминального бизнеса прошла одновременно в трех городах России - Саранске, Нижнем Новгороде и Калининграде.

В ходе расследования было установлено, что в многоквартирных домах под вывесками массажных салонов скрывались настоящие бордели, где клиентам оказывали услуги интимного характера. Посетители заведений платили от 3,5 тысяч до 27,5 тысяч рублей в зависимости от насыщенности выбранной программы.

Сеть сексуальных спа-салонов принадлежала 37-летней жительнице Нижнего Новгорода. Она контролировала деятельность заведений через управляющих, с которыми проводила дистанционные онлайн-совещания. В ходе таких конференций определялись нюансы работы салонов и распределялась полученная прибыль.

Оформление на работу девушек для оказания интимных услуг входило в обязанности управляющих. В свою очередь, администраторы вели отчетность и следили на точках за порядком и дисциплиной.

Сотрудники Управления уголовного розыска регионального МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали владелицу салонов, управляющих, администраторов и более 30 девушек в возрасте от 18 до 40 лет, трудившихся массажными нимфами.

В ходе обыска помещений полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и черновые записи по теневой работе, различные предметы, используемые девушками во время работы с клиентами, а также прайс-листы на сексуальные услуги под видом массажа. В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщает МВД по РМ, в настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.