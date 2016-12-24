Школьники из Мордовии вошли в Детский общественный совет Музея Победы

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Учащиеся саранского лицея №43 и Инсарской школы № 1 вошли в Детский общественный совет Музея Победы. Его первое в новом учебном году заседание прошло 27 сентября. Всего в мероприятии приняли участие около 150 учащихся в возрасте от 12 до 18 лет из двух десятков регионов России.
На встрече обсуждались ключевые мероприятия и проекты Музея Победы, которые пройдут в начавшемся учебном году.
«Участие в работе Совета дает возможность ребятам внести свой вклад в решение важнейших вопросов в области патриотического воспитания, позволяет выступить экспертами всероссийских конкурсов и проектов Музея Победы наравне со взрослыми, научиться создавать экскурсии для младших школьников в формате «дети-детям» по уникальным экспозициям музея, а также оказаться в эпицентре событий по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», - отметили в Музее Победы.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»